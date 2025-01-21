"رش الغاز وكاميرا الشرطي"|| تفاصيل حادث إطلاق شرطي إسرائيلي النار على مستوطنيين

ومن التحقيق الأولي في حادثة إطلاق النار الليلة الماضية (الاثنين)، والتي أصيب فيها مستوطنان بجروح خطيرة وحرجة، يبدو صباح اليوم أن الشرطي والجندي المتورطين في الحادثة كانا ضمن فريق دورية وصلت أولاً إلى المكان. وعلمت i24NEWS أن الضابط كان يرتدي كاميرا على جسده، والتي يبدو أنها سجلت الحادثة. وفي توثيق الحدث، يظهر عشرات الرجال الملثمين وهم يشعلون النار في شاحنة ومنزل في إحدى القرى الفلسطينية التي وقعت فيها أعمال الشغب.

كما يبدو من التحقيق الأولي أن الشرطي الذي أطلق النار قام بتوجيه قوات إضافية إلى المنطقة، وأثناء ذلك هاجمه مثيرو الشغب ورشوه برذاذ الفلفل. وأطلق الشرطي والجندي النار في الهواء لإبعاد مثيري الشغب. وأطلق الشرطي عدة رصاصات من بندقيته، بينما تلقى كمية كبيرة من رذاذ الفلفل. بالإضافة إلى ذلك، علمت i24NEWS أن الشرطي أدرك في الوقت الحقيقي أن هؤلاء كانوا مثيري شغب يهود. وبحسب الشرطي والجندي فإنهما لم يفتحا النار إلا بعد رش رذاذ الفلفل.

ووصل قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي الجنرال آفي بلوط إلى مكان الحادث وقال إن "أي اضطرابات عنيفة تضر بالأمن والجيش الإسرائيلي لن يتم السماح بوقوعها".

في غضون ذلك، أعلنت هيئة التحقيق مع رجال الشرطة - ماحش في وقت سابق أنه تم فتح تحقيق في أعقاب الحادث، وتم استجواب ضابط الشرطة للاشتباه في إطلاق نار غير قانوني، وبعد ذلك تم إطلاق سراح المشتبه به ووضعه رهن الإقامة الجبرية حتى يوم الجمعة، وتم إبعاده من محطات ومرافق الشرطة لمدة ثمانية أيام، ومنعه من الاتصال بالمتورطين في الحادثة.

وأصيب الليلة الماضية مستوطن يبلغ من العمر 30 عاما بجروح حرجة، وأصيب مستوطن آخر يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة على يد شرطي خلال أعمال شغب التي شهدتها قريتي فندق وجين صافوط الفلسطينيتين في الضفة الغربية. وقام الجرحى برش رذاذ الفلفل على الشرطي الذي أطلق طلقة تحذيرية ردا على ذلك، لكنه أصابهم. وخلال أعمال الشغب، أضرم المستوطنون النار في المباني والممتلكات في القرى الفلسطينية، للمرة الثانية خلال يوم واحد وبعد إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في إطار صفقة الرهائن.

تم إغلاق ثلاثة تقاطعات على الأقل في الضفة الغربية في إطار الاحتجاجات ضد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين. وبعد عدة ساعات من بداية الحدث، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الأمن قد أنهت الشغب في منطقة الفندق".