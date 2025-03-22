نتنياهو: "رونين بار لن يبقى رئيسًا للشاباك، ولن تكون هناك حرب أهلية"

نشر مكتب رئيس الوزراء الأإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو لنتنياهووخاطب فيه مواطني إسرائيل في بداية قائلا: "مواطني إسرائيل، الليلة أواجه كشفا دراميا لحقائق من شأنها أن تهزكم".وأضاف "لكن قبل ذلك، أود أن أوضح: رونين بار لن يبقى رئيسًا للشاباك، ولن تكون هناك حرب أهلية، وستبقى إسرائيل دولة ديمقراطية".

واشار نتنياهو إلى أنه "نحن دولة يحكمها القانون، والقانون في دولة إسرائيل ينص ببساطة على أن الحكومة لها الحق في إنهاء ولاية رئيس الخدمة قبل نهاية ولايته، وهذا بالضبط ما فعلته".