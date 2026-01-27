حادث مأساوي قبالة سواحل مسقط: مصرع 3 سياح فرنسيين بغرق قارب سياحي

أعلنت الشرطة العمانية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة ثلاثة سياح فرنسيين وإصابة اثنين آخرين نتيجة غرق قارب كان يقل 25 شخصاً، بينهم المرشد السياحي وقبطان القارب، على بُعد 2.5 ميل بحري من ميناء السلطان قابوس في العاصمة مسقط.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب وظروف الحادث، مشيرة إلى أن الإصابات التي لحقت بالركاب الآخرين طفيفة.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه سلطنة عمان ارتفاعاً متزايداً في أعداد السياح، حيث استقبلت البلاد نحو 4 ملايين زائر خلال 2024، مع خطة حكومية تهدف إلى مضاعفة هذا العدد ثلاث مرات بحلول 2040، مع التركيز على السياحة المستدامة والطبيعة البكر.