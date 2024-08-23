بايدن طلب من نتنياهو انسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية من الحدود بين مصر وغزة

افاد مسؤولون إسرائيليون إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على انسحاب إسرائيل من موقع واحد على طول الحدود بين مصر وغزة" بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، وأن "نتنياهو وافق على انسحاب جزئي من محور فيلادلفي بما لا يضر بالسيطرة العملياتية".

واشاروا إلى أن"بايدن طلب من نتنياهو، خلال مكالمة الأربعاء، انسحاب القوات الإسرائيلية من حدود غزة مع مصر في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حتى تستمر المحادثات"

ويهدف هذا الطلب إلى دفع المفاوضات بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة إلى الأمام. وامتثل نتنياهو جزئيا لطلب بايدن بالموافقة على التخلي عن موقع إسرائيلي على طول الحدود. وطلب بايدن على وجه التحديد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من شريط يبلغ طوله 1-2 كيلومتر على طول الحدود، بالقرب من ساحل رفح وبجوار حي تل السلطان، حيث لجأ العديد من الفلسطينيين النازحين.

وأدى هذا التنازل الجزئي من جانب نتنياهو إلى قيام الولايات المتحدة بدعم الموقف الإسرائيلي المتمثل في الحفاظ على قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي على طول ممر فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق. وكان على مصر بعد ذلك أن توافق على إرسال الخرائط المقترحة مع نشر قوات الدفاع الإسرائيلية المحدثة في حماس".

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، قد وصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة، للمشاركة في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن "العملية تمضي قدما وإن المؤشرات المبكرة تشير إلى أن مناقشات اليوم السابق كانت بناءة".

وخلال المفاوضات التي جرت في القاهرة، أمس الخميس، ضيقت إسرائيل ومصر خلافاتهما بشأن نشر قوات الجيش الإسرائيلي على طول ممر فيلادلفيا. وعارضت مصر بشدة بقاء القوات الإسرائيلية على طول الحدود، الأمر الذي شكل نقطة شائكة تمنع إجراء المزيد من المفاوضات مع حماس.

وقدمت إسرائيل لمصر خرائط مقترحة لانتشار قوات الجيش الإسرائيلية في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك على طول ممر فيلادلفيا. ومن المنتظر أن ترسل مصر هذه الخرائط إلى حماس غدا السبت للرد عليها.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد البيت الأبيض، "تحقيق تقدم" في المباحثات التي تستضيفها القاهرة سعياً للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، مؤكدا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" وليام بيرنز يشارك فيها. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "تم تحقيق تقدم. نحتاج الآن إلى أن يعمل الطرفان من أجل التنفيذ"، مشيرا إلى أن المباحثات التي عقدت الخميس كانت تمهيدية، قبل أن تجري نقاشات أكثر عمقا.