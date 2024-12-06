"تعاون مع الحرس الثوري الايراني": الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا من مسعدة في الجولان

سمح الشاباك والشرطة الإسرائيلية صباح اليوم (الجمعة) بنشر خبر اعتقالهم الشهر الماضي لأب وابنه، من سكان مسعدة في هضبة الجولان، بشبهة العمل لصالح المحور الشيعي وإيران للتجسس ضد إسرائيل منذ سنوات .ووفقا للبيان فإن تحرير صفدي، (21 عاما) طالب هندسة برمجيات ووالده باسم، قاموا بذلك على مدار سنوات.

Israeli police spokesperson

اليوم تم تقديم لائحة اتهام ضد الابن بتهمة التجسس. وبحسب لائحة الاتهام، قام بجمع معلومات حول أنشطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة ونقلها إلى حسام عبد السلام توفيق زيدان، وهو صحفي في قناة "العالم" الإيرانية ويعيش في دمشق ويعمل في السنوات الأخيرة لصالح فرع فلسطين في فيلق القدس الإيراني، ومهمته مساعدة المنظمات الفلسطينية على تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.

كان زيدان يدير تحرير وباسم الصفدي، وقاما تحت إشرافه بمهام جمع مثل تصوير قوات الجيش الإسرائيلي، وتحركات الدبابات، والجنود المسلحين، والمعدات، والأسلحة، وغيرها. وتم نقل المعلومات إلى مشغلي زيدان من قبل فيلق قدس في الحرس الثوري في إيران، والأب رهن الاعتقال الإداري.

وكشف التحقيق أيضًا أن تحرير واصل أنشطته الأمنية حتى أثناء الحرب، بما في ذلك جمع المعلومات عن أنشطة الجيش الإسرائيلي ومواقع سقوط الصواريخ.