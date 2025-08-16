إيران: مقتل شرطي في اشتباك جديد بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد

قد يعجبك أيضًا -

أفادت وكالتا الأنباء المحليتان "فارس" و"إسنا"، اليوم السبت، بمقتل شرطي إيراني وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة.

ووفقًا للسلطات، وقع إطلاق النار في مدينة شهر الإيرانية، وهي مدينة تقع في هذه المنطقة المتاخمة لباكستان وأفغانستان، والتي تتسم بمستويات عالية من انعدام الأمن. ولاذ المهاجمون، الذين أصيبوا في الاشتباك، بالفرار، وتلاحقهم قوات الأمن حاليًا.

بعد ساعات قليلة، أعلنت جماعة جيش العدل السنية مسؤوليتها عن الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي. ونفذت هذه الحركة، المتمركزة بشكل رئيسي في باكستان، عدة هجمات قاتلة في إيران في السنوات الأخيرة.

وفي يوم الأحد المنصرم، أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن هجوم في المحافظة أسفر عن مقتل ضابط شرطة آخر. وفي 26 يوليو/تموز، أسفر هجوم على محكمة محلية نُسب إلى جيش العدل عن مقتل ستة أشخاص على الأقل. سيستان وبلوشستان، إحدى أفقر مناطق البلاد، يسكنها في الغالب البلوش السنية، وهم أقلية ضمن الأغلبية الشيعية في إيران. وتهز المنطقة بانتظام أعمال عنف يشارك فيها انفصاليون وجماعات متطرفة وتجار مخدرات.