تقرير: كندا تريد تغيير الحكومة الإيرانية وتفرض عقوبات على 7 أشخاص على صلة بطهران

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم السبت، إن "أوتاوا ‌تريد تغيير الحكومة في إيران"، لكنها لم تذكر ​ما إذا كانت ستدعم ⁠أي هجوم عسكري أميركي. وتابعت "لن نفتح علاقات دبلوماسية مع إيران ما لم يحدث تغيير في النظام.. انتهى".

جاءت تصريحات أناند لـ"جلوب آند ميل" ⁠في مقابلة أجريت معها في ألمانيا حيث تحضر مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن،

وكانت أناند ​، قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم السبت، ​فرض مزيد من العقوبات على 7 أشخاص على صلة بالحكومة ‌الإيرانية، وقالت إن تركيز كندا ​في المنطقة ينصب على قمع حقوق ⁠الإنسان. وذكرت الحكومة الكندية، في بيان على موقعها الإلكتروني: “تضيف التعديلات الصادرة اليوم السبت 7 أفراد إلى الملحق الأول من لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران بسبب مشاركتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أنشطة موجّهة من إيران تقوض السلم أو الأمن أو الاستقرار الدوليين”. وأكدت على أن “تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكيل تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلال أنشطة مزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك عبر أنشطة خبيثة تنفذها قواتها الأمنية، ومن خلال دعمها المستمر لميليشيات غير حكومية وجماعات مسلحة مصنفة إرهابية، والتي يُشار إليها مجتمعة باسم محور المقاومة”.

مشيرة إلى أن العقوبات“تشمل دعم إيران للجماعات الوكيلة المصنفة إرهابي، بما في ذلك حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحوثيين أنصار الله في اليمن، الذين صنّفتهم كندا ككيانات إرهابية أو فرضت عليهم عقوبات، تقديم مساعدات مالية، وتزويدهم بالأسلحة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، فضلا عن الدعم الأيديولوجي والسياسي”.