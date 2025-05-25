سوريا : حراك ديبلوماسي خارجي وانتهاكات داخلية لا تزال مستمرة

في قرية "المصرية" جنوب غرب حمص ذات الغالبية السنية ، أُطلق الامن العام السوري النيران على مجموعة من السكان المحليين المعلومات الواردة من مصادر ميدانية تؤكد أن المهاجمين ينتمون لمجموعات مسلحة موالية للنظام، وقد نفذوا الهجوم بذريعة "ضبط الأمن" و"محاسبة المتعاونين .الامر الذي شكل حالة ذعر وان الأعمال الانتقامية لن تقتصر على الأقليات في سوريا.

أما في ريف حماة الشمالي، فالوضع لا يقل توتراً. السكان هناك تلقّوا تهديدات مباشرة: إما الولاء الكامل... أو الطرد والقتل خلال اسبوع . منشورات شفوية ورسائل تهديدية بدأت تنتشر بين الأهالي، دفعت بعض العائلات لمغادرة منازلها خوفاً من الملاحقة أو التصفية.

تهديد آخر يظهر في البادية السورية... حيث تعاود خلايا تنظيم داعش نشاطها. قرب تدمر والبوكمال ودير الزور ، ما يهدد أمن المنطقة الشرقية والجنوبية، وتؤكد أن خطر التنظيم لم ينتهِ... بل يتجدد مستغلاً فراغ السيطرة وتراخي المتابعة الأمنية.

هذا التهديد يضاعف المخاوف من أن تكون الانفراجات السياسية مجرد واجهة، في وقت لا يزال فيه الميدان مرهون لقوى الأمر الواقع، والتنظيمات المتطرفة.