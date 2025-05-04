لماذا يضرب الحوثيون صواريخهم تجاه إسرائيل في ساعات النهار؟ ||"وتوقف الرحلات بمطار بن غوريون بسبب صاروخ أطلقه الحوثيون"

في أعقاب إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا تجاه مطار بن غوريون، سيجري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينيت بخصوص سياسة الرد على الحوثيين، بعد أن انفجر هذا الصاروخ في محيط المطار وتسبب بوقف عدد من الشركات الدولية لرحلاتها الجوية.

ولم ترد إسرائيل خلال الفترة الأخيرة على ضربات الحوثيين، حيث يقول مسؤولون إسرائيليون هو أن الولايات المتحدة هي التي تتولى العمل ضدهم.هذا وكثفت جماعة الحوثي هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، ووفق "واينت" يقدر مسؤولون إسرائيليون أن سبب ارتفاع وتيرة اطلاق الصواريخ يأتي من سببين:

الأول هو أن الولايات المتحدة حسنت كثيرا من جودة استخباراتها خلال الشهر ونصف الماضية التي هاجمت خلالها مقاتلاتها في اليمن، كما أنها حسنت الأساليب العملياتية التي تفجر بها وتفاجئ الحوثيين، وحاليا يقول مسؤولون إسرائيليون أن الولايات المتحدة لا تضرب مخازن الأسلحة فحسب، بل أنها تنجح باستهداف بفاعلية كبيرة جدا مواقع الإطلاق ومخازن الصواريخ والمسيرات غربي وفي مركز اليمن.

والسبب الثاني، فإن هناك تقديرات إسرائيلية بأن الولايات المتحدة نجحت بأن تحبط بفاعلية تهريب المسيرات والصواريخ من ايران الى اليمن، ما يعني أن عملية تزويد الحوثيين انخفضت بشكل كبير.

ونتيجة لهذين السببين، وبسب المخاوف من الكشف عن الصواريخ والأسلحة- الحوثيون يسارعون لإطلاق القذائف والمسيرات قبل أن يتم مهاجمتها. ويقومون بذلك في ساعات النهار، عندما تشرق الشمس، لأنه في ساعات الليل من السهل للولايات المتحدة أن ترصد وميض الإطلاق ولهيبه- واستهدافه بدقة عالية.