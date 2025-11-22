إسرائيل: زعماء معارضة حكومة نتنياهو في مظاهرة احتجاجية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية

وصل قادة المعارضة مساء اليوم السبت، إلى ساحة المختطفين في تل أبيب للمشاركة في تظاهرة "مجلس أكتوبر" الاحتجاجية، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في حادثة "شيعة" في أكتوبر. وكان من بين الحاضرين رئيس المعارضة، يائير لابيد، ورئيس الوزراء السابق، فتالي بينيت، ورئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، ورئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.

بالتزامن مع المسيرة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في ساحة هبيما، تُقام مسيرةٌ لمركز عائلات المختطفين في ساحة المختطفين للمطالبة بعودة الضحايا المخطوفين الثلاثة.

ودعا نفتالي بينيت الجمهورَ ليلةَ السبت إلى المشاركة في المسيرة عبر حسابه على منصة"إكس": "في ليلة السبت، "نجتمع جميعًا وننادي بصوت واحد: لجنة تحقيق حكومية الآن. لقد تعرّضنا لمجزرة في بلدنا، وحتى هذه اللحظة، لم يقف أحدٌ ليقول: أنا المسؤول!".

وقال"أدعو الجميع للمشاركة في المسيرة ليلة السبت من أجل لجنة تحقيق حكومية. من أجل الضحايا، من أجل العائلات التي أخبرني الكثير منها أنهم يشعرون بالخيانة بسبب هروبهم من التحقيق، من أجل مستقبلنا هنا".

كما دعا بينيت في دعوته إلى تجنّب تسييس الحدث: "الأمر لا يتعلق بالأحزاب، ولا بتحريكه إلى اليمين واليسار. إنما بشعب واحد يقف معًا ويؤكد أننا نستحق معرفة الحقيقة".