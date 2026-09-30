شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية تصاعدًا في هجمات المستوطنين التي استهدفت بيوت المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، وسط ظروف معيشية بالغة الصعوبة ومخاوف متزايدة من سياسات التهجير القسري.

وفي شهادة خاصة للمواطن الفلسطيني محمود طوباسي، توثق حجم المعاناة والاعتداءات المستمرة، صرّح بأنه تعرض "لعطّل جسدي جراء إصابة سابقة برصاص المستوطنين، إلا أن الاعتداءات لم تتوقف عند هذا الحد. وعن تفاصيل الحادثة الأخيرة، أوضح أنه أثناء محاولته العودة إلى منزله الكائن بين قرتي جالود وقصرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تفاجأ بهجوم حاد وشديد من قبل مجموعات من المستوطنين الذين حاصروا المكان، وقاموا برشق المنزل بالحجارة، وإضرام النار في سيارته الخاصة، واقتحام المنزل، مما استدعى إجلاءه وعائلته لحمايتهم من خطر الاعتداء المباشر".

وأضاف طوباسي أن "هذه الاعتداءات تكررت سابقًا؛ حيث تم إحراق مركبات وتقطيع خطوط الكهرباء والماء وتقطيع الأشجار المحيطة بالمنزل، إضافة إلى استهداف صحفيين ومراسلين في المنطقة أثناء تصويرهم للانتهاكات.

استهداف القطاع الزراعي ومخاوف التهجير

تلقي هذه الهجمات بظلالها الثقيلة على القطاع الزراعي والأراضي المملوكة للمواطنين؛ حيث ذكر طوباسي "أنه بات يعجز عن الوصول إلى أرضه البالغة مساحتها عشرات الدونمات، والتي تضم مئات أشار الزيتون واللوزيات وغيرها من المزروعات، نتيجة التهديد المستمر والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين دون الحاجة لوجود حواجز عسكرية مباشرة".

واختتم المواطن الفلسطيني حديثه بالإشارة إلى أن" إحراق المنازل والممتلكات والتضييق الممنهج على السكان في أراضيهم يمثل صورة فعلية للتهجير القسري، موجّهًا مناشدة للجهات الإعلامية والدولية وللمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية للمزارعين والأهالي، وتمكينهم من العيش بسلام فوق أراضيهم"