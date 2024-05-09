تركيا تنفي "مزاعم" تخفيف قيود حظر التصدير على إسرائيل

وسط التوترات المستمرة بين تركيا وإسرائيل، نفى وزير التجارة التركي عمر بولات "المزاعم الإسرائيلية حول تخفيف أنقرة الحظر التجاري مع إسرائيل"قائلا إنه"محض خيال، ولا علاقة لها بالواقع"، مشدداً على أن "الحظر التجاري مع إسرائيل مستمر حتى وقف إطلاق النار الدائم في غزة".

وفي السياق قال مصدر بوزارة التجارة التركية لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل "غير وارد" لكن أنقرة ستسمح للشركات بتلبية الطلبيات المتعاقد عليها بالفعل مع إسرائيل عبر بلد ثالث لمدة ثلاثة شهور.

وفي وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، حددت وزارة التجارة مهلة ثلاثة أشهر للشركات المصدرة إلى إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل"، مضيفاً أن "الدرس المستفاد هو عدم الاستسلام لتهديدات "ديكتاتور".

وكانت أنقرة قد فرضت حظراً على التجارة مع إسرائيل في الأسبوع المنصرم، وقالت وزارة التجارة في بيان حينها "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات". وأضافت: "تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقيدت تركيا، الشهر الماضي، الصادرات إلى إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.