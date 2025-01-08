وزير القضاء الإسرائيلي يلمح أنه سيسمح بـ "انتخاب" رئيس المحكمة العليا

يبدو أن وزير القضاء الإسرائيلي يريف ليفين (من حزب الليكود اليميني الحاكم)، سيسمح بالتصويت في اللحظة الأخيرة، لاختيار رئيس للمحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

والموعد النهائي لانتخاب رئيس، هو أسبوع من الآن. ولم يتم تحديد الموعد بعد. لكن طريقة اختيار الرئيس عليها خلاف. وقد ألمح ليفين الليلة الماضية (الثلاثاء/الاربعاء)، إلى أنه لن ينتهك قرار المحكمة بهذا الشأن.

ومع ذلك، يحاول الوزير تغيير طريقة اختيار قضاة المحكمة العليا. ورئيس المحكمة العليا في إسرائيل، هو واحد من سبع شخصيات تعتبر من حيث المبدأ "رموزًا للحكم"، وهي: رئيس الدولة، رئيس الحكومة، رئيس الكنيست، ورئيس المعارضة، ووزيري الأمن والخارجية.