رغم وجود قيادات فلسطينية في هيئة تحرير الشام||وثيقة مسربة تكشف أن سوريا تشكل لجنة لمراقبة الفصائل الفلسطينية في البلاد"

تحدثت تقارير إعلامية عن وثيقة سورية مسربة كشفت أن سوريا تشكل لجنة لمراقبة الفصائل الفلسطينية في البلاد، يأتي هذا في إطار مساعي حكومة الشرع تلبية الشروط الأمريكية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتشكل قضية الفصائل الفلسطينية موضوعا حساسا بالنسبة للرئيس السوري نظرا لأن عددا من قيادات جبهة النصرة المنظمة التي تدعمه من الفلسطينيين.

وتحدث الصحافي من الجولان عطا فرحات أن "الوثيقة السورية المسربة تحدثت عن إقامة لجنة لمراقبة الفصائل الفلسطينية في سوريا وتعهدت بالسيطرة الكاملة على جميع الفصائل الفلسطينية التي تتواجد على الأراضي السورية والحد من عملها وألا يكون أي نشاط عسكري لهذه الفصائل".

وأشار إلى أن"قضية الفصائل الفلسطينية موضوع حساس جدا، خصوصا أن جبهة النصرة نفسها التي يتزعمها الجولاني تشمل قيادات كبيرة ونافذة داخلها من أبناء الشعب الفلسطيني وبإمكانهم تحريك الوضع الداخلي السوري وحدوث اقتتال داخل سوريا، وزعزعة الأمن والاستقرار لحكومة الجولاني".

وتابع "بخصوص إبعاد المقاتلين الأجانب، يحتاج الموضوع لبحث طويل حيث أنهم عماد جبهة النصرة وعماد الجولاني في الحكم، وفي حال تخلى عنهم سيؤدي هذا الى سقوطه أو اغتياله، لذلك طالب بأن يكون هناك مفاوضات طويلة ودقيقة لهذا الموضوع، وألمح بمنح الجنسية السورية لمن قاتلوا لفترة طويلة على الأراضي السورية"