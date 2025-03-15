انسحاب مسؤولين ألمان من مؤتمر إسرائيلي حول معاداة السامية

أعلن مفكر فرنسي بارز ومسؤولان ألمانيان انسحابهم من مؤتمر حول معاداة السامية نظمته الحكومة الإسرائيلية، مشيرين إلى مشاركة شخصيات من اليمين المتطرف في فعالية القدس.

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وانسحب المفكر البارز برنارد هنري ليفي، الذي كان من المقرر أن يلقي الكلمة الرئيسية في المؤتمر، بعد علمه أن ماريون ماريشال وجوردان بارديلا من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا كانا من بين المتحدثين الآخرين.

وصرح ممثلو فيليكس كلاين، مفوض الحكومة الاتحادية للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية، لصحيفة هآرتس: "قرر فيليكس كلاين عدم الحضور". وأضافوا: "لم يكن على علم بالحاضرين الآخرين عندما قبل الدعوة، وعندما علم بهوية المتحدثين الآخرين، قرر الانسحاب".

ومن جهته أعلن النائب السابق عن حزب الخضر ورئيس جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية (DIG) فولكر بيك، إلغاء حضوره. "إذا ارتبطنا بقوى اليمين المتطرف، فإننا نسيء إلى قضيتنا المشتركة؛ كما يتعارض هذا مع قناعاتي الشخصية وسيكون له تأثير سلبي على حربنا ضد معاداة السامية داخل مجتمعاتنا".