انسحاب مسؤولين ألمان من مؤتمر إسرائيلي حول معاداة السامية

أعلن مفكر فرنسي بارز ومسؤولان ألمانيان انسحابهم من مؤتمر حول معاداة السامية نظمته الحكومة الإسرائيلية، مشيرين إلى مشاركة شخصيات من اليمين المتطرف في فعالية القدس.

