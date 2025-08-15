المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية: "لا أعتقد أن الناس لديهم أي فكرة عن ماهية حماس"

قد يعجبك أيضًا -

قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبينزا، اليوم الجمعة، "من المهم أن تدركوا أنه عندما تفكرون في حماس - ليس بالضرورة أن تفكروا في القتلة أو المسلحين أو المقاتلين - فالأمر ليس كذلك". وأضافت: "يقول الناس باستمرار: 'لكن حماس، حماس، حماس'... لا أعتقد أن الناس لديهم أي فكرة عن ماهية حماس". "حماس قوة سياسية فازت في انتخابات عام 2005 - شئنا أم أبينا. بنت حماس المدارس والمرافق العامة والمستشفيات. لقد كان ببساطة السلطة، السلطة الفعلية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في يوليو/تموز المنصرم، فرض عقوبات على ألبينزا. حيث أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، "كانت ألبينزا على اتصال مباشر بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في إطار جهودها للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون الحصول على موافقة أيٍّ من البلدين. ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرف في نظام روما الأساسي، مما يجعل أنشطتها انتهاكًا خطيرًا لسيادة كلا البلدين".

وأوضح أيضًا أن "الولايات المتحدة أدانت وعارضت مرارًا وتكرارًا أفعال ألبينزا المنحازة والدنيئة، التي جعلتها منذ فترة طويلة غير مؤهلة لتولي هذا المنصب الخاص. لقد نشرت معاداة سامية صارخة، وأعربت عن دعمها للإرهاب، وأبدت ازدراءً علنيًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب. وكان تحيزها واضحًا طوال مسيرتها المهنية، بما في ذلك توصيتها للمحكمة الجنائية الدولية، دون أساس مشروع، بإصدار مذكرات توقيف تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت". واعترفت ألبينزا لاحقًا بأن العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأمريكية ستؤثر بشدة على حياتها. أوضحت في مقابلةٍ لها بروما: "أعيش في الولايات المتحدة، وابنتي أمريكية، ولديّ بعض الأصول هناك، لذا فإن العقوبات تُؤثّر عليّ". وتساءلت: "ماذا عساي أن أفعل؟ لقد فعلتُ كل هذه الأعمال بحسن نية، والتزامي بالعدالة أهم من مصالحي الشخصية".