بريطانيا: طبيبة تحتفظ برخصة مزاولة المهنة رغم تصريحاته المعادية للسامية وإسرائيل

سمحت هيئة تأديبية طبية بريطانية للدكتورة رحمة العدوان بمواصلة ممارستها، على الرغم من منشوراتها المعادية للسامية والمعادية بشدة لإسرائيل. ووفقًا للصحافة البريطانية، نشرت الطبيبة مرارًا وتكرارًا رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تندد بما يُسمى "التفوق اليهودي" في المملكة المتحدة ودول غربية أخرى.

في كتاباتها، زعمت بشكل ملحوظ أن "المملكة المتحدة محتلة وتحت سيطرة التفوق اليهودي"، ووصفت مستشفى رويال فري في لندن، الذي يرتاده العديد من المرضى اليهود، بأنه "بؤرة للتفوق اليهودي". كما كتبت أن "على كل مستوطن مغادرة فلسطين"، مُشبّهةً الوضع بحرب الاستقلال الجزائرية.

كما تُعرف الدكتورة عدوان بأنها عضو في جماعة "فلسطين أكشن" المتطرفة، المُدرجة كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة. وقد أثار قرار الهيئة التأديبية ردود فعل قوية. ندد وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينج، بالقرار ووصفه بأنه "غير مفهوم"، قائلاً إن "اللغة العنصرية التي تُعبّر عن تفوق اليهود تعكس قيم النازيين، لا قيم هيئة الخدمات الصحية الوطنية". وأضاف: "لا أثق في نظام تنظيمي يسمح للأطباء بالإدلاء بمثل هذه التعليقات دون عواقب".

وكانت رحمة العدوان قاعة محكمة الممارسين الطبيين (MPTS) بعد أن أقرّت الهيئة بحقها في مواصلة ممارسة الطب.