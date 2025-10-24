د. ايدي كوهين :"يجب أن نقول للرئيس ترامب إلزم حدودك.. لا يمكنه فرض الإفراج عن البرغوثي"
"مع كامل الاحترام للرئيس ترامب، إسرائيل لن تقبل أي إملاءات أو ضغوط خارجية في قضاياها الداخلية."
أعرب المحلل السياسي الإسرائيلي د. ايدي كوهين عن غضبة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلة التايم بعد أن قال إنه سيتخذ قرارا للإفراج عن مروان البرغوثي وقال :"يجب أن نقول للرئيس ترامب إلزم حدودك.,,لا يمكنه فرض الإفراج عن البرغوثي".لمتابعة المداخلة كاملة
جاء تصريح كوهين هذا خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"أنا ومن المؤكد أن هناك شريحة من الشعب الإسرائيلي تنتقد كلام الرئيس ترامب ، رغم أننا نحبه.. إسرائيل ليست خاضعة له,,يجب أن نقول له إلزم حدودك .. لقد تجاوز حدوده هنا ، يوجد خط أحمر، الرئيس ترامب مع كل الاحترام له لا يمكن أن يفرض علينا قرار الإفراج.. إسرائيل لن تقبل مثل هذه التصريحات ..أين السيادة ؟"
