أعرب المحلل السياسي الإسرائيلي د. ايدي كوهين عن غضبة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلة التايم بعد أن قال إنه سيتخذ قرارا للإفراج عن مروان البرغوثي وقال :"يجب أن نقول للرئيس ترامب إلزم حدودك.,,لا يمكنه فرض الإفراج عن البرغوثي".لمتابعة المداخلة كاملة

جاء تصريح كوهين هذا خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"أنا ومن المؤكد أن هناك شريحة من الشعب الإسرائيلي تنتقد كلام الرئيس ترامب ، رغم أننا نحبه.. إسرائيل ليست خاضعة له,,يجب أن نقول له إلزم حدودك .. لقد تجاوز حدوده هنا ، يوجد خط أحمر، الرئيس ترامب مع كل الاحترام له لا يمكن أن يفرض علينا قرار الإفراج.. إسرائيل لن تقبل مثل هذه التصريحات ..أين السيادة ؟"

