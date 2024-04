الاعتداء على السفير الألماني لدى السلطة الفلسطينية من قبل متظاهرين خلال زيارته للضفة الغربية

تعرضت سيارة السفير الألماني لدى السلطة الفلسطينية أوليفر أوفتسا لهجوم من قبل متظاهرين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بينما كان متوجهاً إلى موقع جامعة بير زيت في الضفة الغربية. وقام نحو مائة شخص بإلقاء الحجارة على السيارة وكسروا مرآتها الخلفية ومزقوا لوحة السيارة وحاولوا تحطيم النوافذ لمهاجمة الدبلوماسي مباشرة مما أدى إلى إتلاف سيارته وإجباره على الفرار من مكان الحادث.ولم تصدر برلين بعد بيانا رسميا بشأن الحادث.

https://twitter.com/i/web/status/1785241104729702581