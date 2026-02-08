الذكاء الاصطناعي بدل السلاح التقليدي: كيف تغيّر مصر عقيدتها العسكرية؟

تعمل مصر على تطوير قدراتها العسكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى بناء منظومة قيادة وسيطرة مستقلة، ترتكز على البرمجيات وتدفقات البيانات وسرعة اتخاذ القرار، بدل الاعتماد على منصات تسليح تقليدية، جاء هذا بحسب تحليل لصحيفة "جيروسليم بوست".

ووفق التحليل، تركز القوات المسلحة المصرية على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الاستخبارات والطائرات المسيّرة ومنظومات القيادة والسيطرة، انطلاقًا من قناعة بأن التفوق العسكري الحديث بات مرتبطًا بالتحكم بالخوارزميات وإدارة البيانات أكثر من امتلاك العتاد وحده.

وتشير التقارير إلى أن مصر تسعى إلى تقليص اعتمادها على البرمجيات الغربية وخدمات الحوسبة السحابية الأجنبية، والتي تُعد من وجهة نظرها نقطة ضعف محتملة في أوقات الأزمات أو التوترات السياسية، مقابل تعزيز قدراتها المحلية في تدريب النماذج وتشغيل الأنظمة بشكل مستقل.

وفي هذا السياق، يبرز توجه مصري نحو ما يُعرف بـ“استقلالية الطائرات بدون طيار”UAV Autonomy، أي معالجة البيانات واتخاذ القرارات مباشرة على مستوى المنصات العسكرية، مثل الطائرات غير المأهولة والمستشعرات الأرضية، دون الحاجة إلى اتصال دائم بمراكز تحكم مركزية، بما يقلل من مخاطر التشويش أو التعطيل.

كما لفتت التقارير إلى دور متنامٍ للصين في هذا المسار، عبر نقل خبرات تقنية تتعلق بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تعمل بكفاءة ضمن بيئات محدودة الموارد، إضافة إلى استخدام أدوات تطوير ومعايير تقنية غير غربية.

ومن منظور أمني إقليمي، ترى التقديرات أن هذا التوجه لا يشير إلى تغيير فوري في موازين القوى، لكنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى زيادة مستوى عدم اليقين، في ظل صعوبة قياس أو توقع أداء أنظمة عسكرية تعتمد على ذكاء اصطناعي يُطوَّر خارج المنظومات الغربية التقليدية.

ويخلص التقرير إلى أن مصر تسعى إلى بناء منظومة عسكرية أكثر استقلالية ومرونة، في وقت باتت فيه السيطرة على البيانات والخوارزميات عنصرًا أساسيًا في تحديد طبيعة التفوق العسكري الحديث.