عودة الحركة عبر معبر رفح: مصر تستقبل أول زوار من غزة بعد إغلاق طويل

عادت اليوم (الإثنين) أول مجموعة من سكان قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، ضمن المرحلة الثانية من خطة إعادة التشغيل. ويتيح المعبر خروج نحو 150 شخصًا يوميًا إلى مصر، وعودة 50 شخصًا في الاتجاه المعاكس، بعد أن ظل مغلقًا معظم فترة الحرب.

وقالت حماس إنها أنهت الترتيبات مع الجهات الإدارية الفلسطينية استعدادًا لنقل بعض الصلاحيات إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة". كما تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لضمان خروج المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل، بينما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استمرار خروج الحالات الطبية عبر معبر كرم أبو سالم.

ويتم تشغيل المعبر تحت إشراف موظفين فلسطينيين وبعثة الاتحاد الأوروبي، مع مراقبة أمنية عن بُعد من الجيش الإسرائيلي، وتقديم خدمات إنسانية عبر الهلال الأحمر المصري تشمل دعمًا نفسيًا للأطفال، ومرافق لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، إضافة إلى مطبخ غذائي.