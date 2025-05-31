نصب تذكاري للهولوكوست وكنيسان يهوديان يتعرضان للتخريب في باريس

تعرض نصب تذكاري للهولوكوست وكنيسان يهوديان ومطعم في وسط باريس للتخريب بطلاء أخضر ليلة السبت، مما أثار إدانة من الحكومة ومسؤولي المدينة. تأتي هذه الحادثة في خضم ما وصفته إسرائيل بـ"حملة صليبية" يشنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الدولة اليهودية بسبب حرب غزة.

Antonin Utz/AFP

وكتب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو على موقع منصى"إكسط: "أشعر باشمئزاز شديد من هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف الجالية اليهودية".وقال ريتيللو: "تمثل الأعمال المعادية للسامية أكثر من 60% من الأعمال المعادية للدين، والجالية اليهودية معرضة للخطر بشكل خاص". ودعا ريتيللو الأسبوع الماضي إلى اتخاذ تدابير أمنية "واضحة ورادعة" في المواقع المرتبطة باليهود وسط مخاوف من تصاعد معاداة السامية.

يأتي هذا بعد يوم من إصدار المسؤول أمرًا جديدًا بتشديد المراقبة قبل عيد الشفوعوت اليهودي القادم. الجالية اليهودية الفرنسية - الأكبر في أوروبا على الرغم من هجرة جزء كبير منها إلى إسرائيل في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين - تعيش منذ أشهر حالة من التوتر والقلق في مواجهة تزايد الهجمات وتدنيس النصب التذكارية منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما قتل سكان غزة أكثر من 1200 إسرائيلي في غزو مدمر عبر الحدود.

في مايو/أيار 2024، رُسمت كتابات جرافيتي حمراء أسفل جدار النصب التذكاري في وسط باريس تكريمًا للأفراد الذين أنقذوا اليهود من الاضطهاد خلال الاحتلال النازي لفرنسا بين عامي 1940 و1944.