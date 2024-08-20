الحرس الثوري يهدد :"ردنا على اغتيال إسماعيل هنية قد يطول، لكنه آت وسيكون مختلفا"

مع ترقب منطقة الشرق الأوسط للرد الانتقامي الإيراني على مقتل إسماعيل هنية في طهران، جدد الحرس الثوري الإيراني تأكيده على أن الضربة "آتية، إلا أنها قد تطول".

وصرح المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني "إن فترة إسرائيل قد تكون طويلة". وتابع خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء "على العدو أن ينتظر ويترقب ضرباتنا المحسوبة والدقيقة". كما اعتبر أن "الوقت يلعب لصالح بلاده"، وكرر قوله أن فترة انتظار الرد الانتقامي قد تطول كثيرا".

وتابع "لا يمكن التكهن بطريق الثأر ..... على إسرائيل والمستوطنين أن يتذوقوا مرارة الانتظار". وتابع "نحن نتحكم بالوقت ولا أحد يستطيع أن يتكهن بكيفية الثأر لهنية".

كما أكد أن رد بلاده هذه المرة سيكون مختلفاً جدا عن السابق ، واختتم تصريحاته قائلا: "ردنا سيؤدب إسرائيل جيداً، فعليها أن تترقب".

وازدادت حدة التوترات في المنطقة وتصاعدت بشكل غير مسبوق بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نهاية شهر تموز/يوليو، وأدى هذا الى استنفار عسكري في ايران وإسرائيل، خصوصا أن عملية الاغتيال جاءت بعد ساعات من مقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.