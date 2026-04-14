أوري ألمكيس، وهو "الصبي في قضية التشغيل"، والتي كان متورطاً فيها على ما يبدو رئيس الموساد المعيّن رومان غوفمان، قدّم هذا الصباح (الثلاثاء) التماساً إلى المحكمة العليا مع حركة النزاهة ضد تعيينه.

المكييس قدّم التماساً ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية و"لجنة غرونيس"، بخصوص الموافقة على تعيينه، بسبب دوره المزعوم في قضية تشغيله. من بين أمور أخرى، تستعرض شكاوى محتملة تتعلق بنزاهته، بما في ذلك عدم قول الحقيقة في التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي حول فحص القضية. "المُلتمِسون أشاروا إلى غياب أساس واقعي كاف لقرار اللجنة - خلافًا لرأي رئيس اللجنة غرونيس، بشأن رفضها الاستماع إلى شهادته"، كما جاء في البيان.

في الالتماس زُعم أنه في قرار اللجنة ظهرت تناقضات جوهرية في الوقائع بين الحقائق المعروضة في موقف أعضاء اللجنة الذين أيدوا التعيين، وبين رأي الأقلية لرئيس المحكمة السابق جرونيس. كما أُشير إلى أن قرار اللجنة تم اتخاذه عندما مُنع اثنان من أعضائها (أينهورن وتري) من الاطلاع على مستندات سرية عُرضت فقط على الرئيس جرونيس والبروفيسور هيرشفكوفيتس، لأسباب تتعلق بالتصنيف الأمني. وفي هذا السياق، ادعى الملتمسون أنه ما دام نصف أعضاء اللجنة مُنعوا من الاطلاع على المواد السرية، فلا ينبغي إعطاء وزن لموقفهم.

وجاء في البيان"نظرًا للعيوب الجسيمة التي شابت قرار الأغلبية، وللانعدام الشديد للمعقولية الذي تعاني منه الموافقة على التعيين، خلافًا لاستنتاجات رئيس اللجنة بشأن نزاهة المرشح، ونظرًا لأسباب معارضة رئيس الموساد دادي برنياع لتعيين جوفمان، يطلب الملتمسون من المحكمة أن تأمر بإلغاء التعيين وإلغاء قرار اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا".