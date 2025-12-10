توم باراك لقناة i24NEWS: تركيا ليست عدوانية، بإمكانها أن تساعد.. ويمكن إبرام اتفاق مع سوريا

مبعوث ترامب إلى سوريا، توم باراك، أجرى مقابلة مساء اليوم (الأربعاء) مع قناة i24NEWS وتطرق إلى دور تركيا في القوة المتعددة الجنسيات في غزة. وقال: "أعتقد أنها يمكن أن تساعد، لديها قدرات في مواجهة حماس". وأضاف أيضًا: "ليس لدى تركيا سياسة عدوانية تجاه إسرائيل، وآخر ما يفكرون فيه هو عودة الإمبراطورية العثمانية".

أشار باراك "عرضنا كان أن القوات التركية يمكن أن تساعد في تهدئة الوضع"، وأضاف. "أنا أفهم لماذا إسرائيل لا تثق بهذا - ولكن نعم، أعتقد أن ذلك يمكن أن يساعد". وقد أكد أيضاً أن هناك إمكانية لمسار تطبيع بين إسرائيل وتركيا: "نعم. هذا منطقي جداً". وبخصوص بيع طائرات F-35 لتركيا، قال إن "إسرائيل تعارض ذلك بشكل قاطع وحازم - وهذا مفهوم من جهتهم".

بالإضافة إلى ذلك، وجه رسالة إلى إسرائيل: "لا يمكن محاربة ومهاجمة كل دولة تحيط بكم". وأضاف أنه "يؤمن بأنه سنتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا. هذا مصلحة إسرائيلية".

وأضاف المبعوث الخاص: "تُدرك سوريا أن مستقبلها مرهون باتفاق أمني وسياج حدودي مع إسرائيل، وحافزها ليس العدوان على إسرائيل". ووصف نهج إسرائيل بالبراغماتي، قائلاً: "بعد السابع من أكتوبر، لن تثق إسرائيل بأحد. لا مشكلة، سيُنشئون حلقات استخدام متحدة المركز. لا صواريخ هنا، ولا قذائف آر بي جي هناك، والطائرات الأسرع من الصوت خاضعة للرقابة. السوريون مستعدون لذلك بشكل لا يُصدق".

وحدد سوريا بأنها الساحة الأكثر واقعية لتحقيق تقدم دبلوماسي، قائلاً: "في الوقت الراهن، تُعد سوريا أسهل خطوة لإسرائيل لتحقيق تقدم. إنها أسهل مكان لإظهار مرونة في التعامل مع العالم وسد الفجوات".