إسرائيل: المحكمة ترفض للمرة الثانية طلب نتنياهو تأجيل محاكمته بـ"تهم فساد"

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رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الجمعة، طلبًا إضافيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها، "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع".

وصرحت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان قائلةً: "بناءً على القرار السابق الصادر اليوم، والذي رفضنا فيه طلب إلغاء أيام إدلاء السيد نتنياهو بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين، عُرض علينا جدول أعمال السيد نتنياهو المتعلق بالأسبوع المقبل. ودون الخوض في التفاصيل، وبشكل عام، لا توجد في الجدول أي بيانات أو تفاصيل أو مسائل استثنائية تُبرر إلغاء الجلسات. وبناءً على ذلك، يُرفض الطلب".

وقدّم نتنياهو طلب تأجيل الإدلاء بالشهادة في وقت سابق من اليوم الجمعة. وأُرفقت برسالة نتنياهو مظروف مختوم يحتوي على جدول أعمال رئيس الوزراء الجزئي للأسبوعين المقبلين. وجاء في الطلب: "إن الدفاع واثق من أن مراجعة موجزة للجدول الزمني الجزئي لرئيس الوزراء، المُقدّم إلى المحكمة الموقرة للمراجعة، ستوضح أهمية هذه المسائل".

وكتب رئيس الوزراء في طلبه الثاني، متهمًا القضاة: "كما ذُكر في الطلب السابق، ففي أعقاب عملية "عام كالافي" وتطورات إقليمية وعالمية أخرى، طُلب من رئيس الوزراء تكريس كل وقته وطاقته لمعالجة القضايا السياسية والوطنية والأمنية رفيعة المستوى". وأضاف: "اعتقد الدفاع أنه بعد يوم واحد فقط من انتهاء الحملة التاريخية، كان من المفترض أن يكون تقديم طلب تأجيل الجلسات، بسبب وجوب تكريس رئيس الوزراء كل وقته وطاقته لهذه القضايا، واضحًا". وأضاف نتنياهو أنه "بالطبع، بالإضافة إلى جدول أعمال رئيس الوزراء الجزئي المُخطط له، والمُفصّل والمُقدّم في مظروف مغلق، قد تحدث تطورات إضافية تُؤدي إلى تغييرات في جدول أعمال رئيس الوزراء يوميًا، بل وساعة بساعة. في هذه الظروف الاستثنائية، يُطلب من المحكمة الموقرة أن تأمر بإلغاء جلسات الاستماع التي سيُعقدها رئيس الوزراء خلال الأسبوعين المُقبلين".

وكانت المحكمة المركزية، قد رفضت اليوم طلب نتنياهو الأول بتأجيل شهادته لمدة أسبوعين، واستئناف الجلسات ابتداءً من يوم الاثنين المُقبل. وأشار القضاة، من جملة أمور، إلى أن "أسباب الطلب غير مُفصّلة"، ولذلك رُفض الطلب.

ومن جهته قدّم مكتب المدعي العام رده على طلب نتنياهو، مُعارضًا فيه إلغاء جلسات الاستماع بمشاركة رئيس الوزراء خلال الأسبوعين المُقبلين. وأضاف: "لا يُمكن تبرير الأسباب العامة المُفصّلة في الطلب، لا سيما في الفترة التي تسبق العطلة". وجاء في رد مكتب المدعي العام أيضا أن طلبات سابقة من نتنياهو للحصول على تنازلات مختلفة تم تلقيها بالفعل، بما في ذلك تقليص شهادته إلى يومين فقط في الأسبوع، وبالتالي فإن التقدم في تقديم شهادته، على أي حال، بطيء.