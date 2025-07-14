انفجارات غامضة بشقق سكنية في مدن إيرانية وسط اتهامات ضد إسرائيل

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انفجاراتٌ غامضة تهزُّ مدن إيران بشكلٍ شبه يومي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، من طهران إلى قم، ومن أصفهان إلى مشهد، تتكرّر مشاهد الشقق المدمَّرة والدخان المتصاعد، وسط صمتٍ رسميّ أو تبريراتٍ يُشكّك بها الشارع الإيراني.

السلطات الإيرانية تنفي وجود أعمال عدائية، وتُرجعُ أسباب الانفجارات إلى تسربات غاز أو انفجار ذخائر قديمة، لكن حجم الدمار، وتكرار الحوادث في مناطق سكنية آمنة، يطرحُ تساؤلاتٍ كبيرة.

مصادر استخباراتية غربية، وأصوات من المعارضة الإيرانية في الخارج، تربط هذه الحوادث بعمليات تخريبية دقيقة، يُرجَّح أنها من تنفيذ وحدة خاصة تابعة للموساد، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة، حيث ثمّة من ربط تهديدات الموساد أن العمليات ستستمر داخل إيران، بما يحدث خلال الأيام الماضية.

بينما تصف إيران ما يحدث بأنه مجرد حوادث داخلية، يرى مراقبون أن ما يجري هو امتداد لحرب الظل بين طهران وإسرائيل، حيث بات الداخل الإيراني ساحةً مفتوحة لضربات صامتة، تُنفَّذ دون إعلان، وتُخفى بتبريرات تقليدية.

أسئلة تبقى بلا أجوبة واضحة، في ظلّ صمتٍ رسميّ، وضجيج متصاعدٍ، فعلى الرغم من انتهاء الحرب بين اسرائيل وإيران، إلّا أن لغة التهديد والوعيد مستمرة بين الطرفين لاسيّما أن نتنياهو توعّد الحرس الثوري بعدم التردد بتوجيه ضربة جديدة في حال رُصدت تحركات داخل إيران، فيما تتعالى أصوات المطالبة بالانتقام في ظل التقارير التي تحدثت أن اسرائيل حاولت اغتيال الرئيس الايراني مسعود بازكشيان خلال الحرب الأخيرة.