تقرير: مقتل القيادي في حزب الله العراقي أبو حيدر الخفاجي في الغارة قرب دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن الغارة الجوية قرب مطار دمشق فجر اليوم استهدفت قياديا في حزب الله العراقي ويدعى أبو حيدر ، وتداولت معلومات في مواقع التواصل أن أبو حيدر الخفاجي قيادي في كتائب حزب الله العراقي.

