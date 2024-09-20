تقرير: مقتل القيادي في حزب الله العراقي أبو حيدر الخفاجي في الغارة قرب دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن الغارة الجوية قرب مطار دمشق فجر اليوم استهدفت قياديا في حزب الله العراقي ويدعى أبو حيدر ، وتداولت معلومات في مواقع التواصل أن أبو حيدر الخفاجي قيادي في كتائب حزب الله العراقي.

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وذكرت تقارير عربية أن غارة وقعت قرابة الخامسة فجر اليوم الجمعة على طريق مطار دمشق الدولي أدت الى سقوط قتيل ومصاب في الغارة المنسوبة إلى إسرائيل. وتحدثت العربية عن مقتل شخصية قيادية رفيعة في الغارة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن بوقت سابق خلال حديثه لقناة "الحدث" السعودية إنه "جرى استهداف عناصر لحزب الله العراقي" وقال إنه من "المؤكد أن السيارة احترقت على طريق مطار دمشق الدولي فجر اليوم ودوي الانفجارات لم يسمع".

وأشار المرصد في تقريره إلى أن "القيادي العراقي يملك مقرا عسكريا واستراحة في المنطقة، ولا يعلم ما إذا كان قد خرج من المقر باتجاه الاستراحة، أو كانت وجهته مكان آخر"

وذكر المرصد إلى أنه "تنتشر في المنطقة التي وقع فيها الاستهداف العديد من المقرات العسكرية التابعة لحزب الله العراقي واللبناني والسوري، بالإضافة للجماعات المسلحة الإيرانية، وتسيطر على عدة مزارع في المنطقة، وتشهد تحركا من قبل العناصر والقيادات، بعيدا عن أنظار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات السورية".