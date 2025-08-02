والدة الرهينة ماتان زانغاوكر: "أطفالنا ليسوا سوى عظام في أنفاق حماس في غزة"

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استنكرت إيناف زانغاوكر، والدة الرهينة ماتان المحتجز في غزة لدى حماس، وضع الرهائن قائلةً: "لم يبقَ من أطفالنا سوى عظام. ماتان يُعاني من محرقة بسبب وزراء إسرائيليين". واتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن هدف تحرير الرهائن لصالح غزو غزة. وحذرت قائلةً: "إذا اختارت الحكومة تصعيد العمليات العسكرية بدلًا من التوصل إلى اتفاق شامل، فإنها ستُحكم على الرهائن الأحياء بالموت وتُمحى أسماء المفقودين، مما يُبعدنا أكثر عن الحل"، واصفةً هذه السياسة بأنها "غير قانونية، تُرفع فوقها راية سوداء". وحذّر إيتسيك هورن، والد الرهينة إيتان، قائلاً: "إسرائيل تُخاطر بتدمير الهيكل الثالث".

وأضاف عيناف زانغاوكر "لا يُمكن لإسرائيل أن تكون ملجأً لليهود بينما تُتركهم للتعذيب". وطالب الطرفان بـ"اتفاق كامل" لإطلاق سراح الرهائن الخمسين المتبقين، والذين لا يزال 20 منهم على قيد الحياة، بحسب السلطات الإسرائيلية.