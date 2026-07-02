أعلن بيان نشر في قطاع غزة، الليلة الماضية، باسم "أمن المقاومة"، عن إعدام متخابر مرتبط مع المخابرات الإسرائيلية، وتورط في اغتيال عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وذكر البيان، "أن المتخابر (م.م)، أعدم لتسببه بارتكاب عدة مجازر أدت لاستشهاد العديد من الفلسطينيين، كما تسبب بالعديد من عمليات الاغتيال بحق قيادات من فصائل المقاومة كان آخرها اغتيال الحداد".

وأكد البيان أن" هذا هو مصير "العملاء المتعاونين" مع إسرائيل والمتساوقين مع مخططاته الرامية لمحاولة النيل من صمود الشعب الفلسطيني ووحدته، داعياً كل من "ضل الطريق وربط مصيره بالاحتلال إلى العودة للصف الوطني قبل فوات الأوان وتسليم نفسه لأجهزة أمن المقاومة". وفق نص البيان.

وقالت مصادر فلسطينية من غزة لقناة i24news أن المتخابر الذي أعدم كان اعتقل في مسرح مكان عملية اغتيال الحداد بعد وقت قصير من تنفيذها في الخامس عشر من أيار الماضي.

ووفقاً للمصادر، فإن المتخابر اعترف خلال التحقيق معه على أنه كان يتتبع عائلة الحداد، وخاصةً شقيقه الذي كان يقطن في مركز إيواء نادي الجلاء، والذي كان زاره الحداد قبل لحظات من استهدافه، قبل أن يخرج من المكان ويتم استهدافه داخل مركبة كان بها مع زوجته وابنته.

وقالت المصادر، إن الحداد التقى بزوجته وابنته بعد فترة من الغياب، وأقلهم من شقة سكنية كانا بها بحي الرمال، قبل أن يذهبوا ثلاثتهم إلى شقيق الحداد، ومن هناك قرروا التوجه إلى ابنته الثانية، إلا أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مركبته بعدة صواريخ.

ووفقاً للمصادر، فإن المتخابر الذي أعدم اعتقل بعد شبهات بتحركاته في المكان، حيث كان ينقل مباشرة لضابط المخابرات ما جرى في الموقع والمكان لمحاولة التأكد من مقتل الحداد، قبل أن يعتقل ويتم التحقيق معه ويقدم اعترافات على تسببه بقتل عديد من نشطاء القسام خلال الحرب.

وكثفت حماس من ملاحقتها للمتخابرين مع إسرائيل خلال الحرب وبعد انتهائها رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش، وأعدمت العديد منهم خاصةً من شاركوا في اغتيال أبرز قياداتها مثل محمد الضيف، الذي قتلت 3 متخابرين شاركوا بشكل منفصل كل منهم في نقل معلومات للضابط مشغليهم.