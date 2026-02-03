تقارير: الميليشيات تحاول ملأ الفراغ الأمني في غزة مع تراجع سيطرة حماس

أفاد فلسطينيون عادوا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بظهور واقع أمني جديد، يتمثل في نشاط متزايد لميليشيات محلية تفرض إجراءات تفتيش واستجواب على العائدين، في ظل فراغ إداري وتأخر بدء عمل لجنة إدارة غزة.

وبحسب مصادر محلية، تقوم هذه المجموعات بتقديم نفسها كجهة مسؤولة عن حفظ النظام العام، كما تواصلت مع عائلات عناصر وموظفين تابعين لحركة حماس، بمن فيهم العاملون في مؤسسات مدنية، مطالبةً إياهم بقطع صلاتهم بالحركة.

شهادات من معبر رفح

قناة "العربي" بثّت شهادات لعائدين إلى القطاع، تحدثوا عن منع إدخال مواد غذائية ومياه ومقتنيات شخصية، مع السماح بحقيبة ملابس واحدة فقط لكل شخص. كما أشار بعضهم إلى تعرضهم للتحقيق وسوء المعاملة أثناء العبور.

واتهمت إحدى الشهادات ميليشيا “أبو شباب” بالمسؤولية عن احتجاز رجال وتسليمهم لإسرائيل، وتهديد عائلات بمنع دخول غزة ما لم تقدم معلومات تتعلق بأشخاص شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر.

ردود من قادة الميليشيات

في المقابل، قال غسان الدهيني، القائد الجديد لميليشيا أبو شباب، في تصريح لموقع "واينت"، إن القوة التي يقودها ستتولى دورًا أمنيًا في تنظيم حركة الدخول والخروج عبر معبر رفح، مؤكدًا أنها “جهة فلسطينية تعمل حصريًا داخل قطاع غزة”.

من جهته، أعلن حسام الأسطل، قائد ميليشيا “المجايدة” في خان يونس، أن مجموعته قررت مواجهة حركة حماس بشكل كامل، محذرًا من أن أي تعاون مستمر معها قد يؤدي إلى الاعتقال أو القتل، بحسب تعبيره.