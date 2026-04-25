ضابط شرطة إسرائيلي يشن هجوما حادا على يائير غولان ثم يحذف المنشور

أثار ضابط الشرطة الإسرائيلي دورون أحراك ، والذي يشغل منصب رئيس قسم التحقيقات في منطقة المركز بالشرطة الإسرائيلية، جدلًا واسعًا بعد نشره تعليقًا حادًا على منشور لرئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان عبر موقع فيسبوك، والذي استخدم فيه عبارات شديدة اللهجة نذكر منها "اذهب بعيدا أيها الأحمق، أيها المنافق".

وجاءت ردود الفعل عقب منشور لغولان تناول فيه قضية احتجاز الطبيب أليكس سينكلر في محطة شرطة موديعين القريبة من مدينة القدس، بعد أن ادّعى أن الشرطة أوقفته بسبب قبعة دينية تحمل رمزًا فلسطينيًا، مشيرًا إلى أن ما حدث يعكس، بحسب وصفه، خللًا في أداء الشرطة.

وفي تعليقه، استخدم الضابط عبارات حادة وشخصية بحق غولان، قبل أن يقوم بحذف المنشور بعد وقت قصير من نشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب احريك في منشوره : "اذهب... أيها الأحمق... هناك العديد من الحدائق التي لم تزرعها بلدية روش هاعين بعد. اسقِها ثم قم بجولة في كفر قاسم... التقط الصور وعانقهم كما لو أنك لم تقتل أبناء عمومتهم في يهودا والسامرة... منافق...".

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن الضابط المذكور لا علاقة له بالحادث الذي وقع في محطة موديعين ولم يشارك فيه، مشيرة إلى أن تعليقاته تخضع للفحص ضمن المسار القيادي ووفق الإجراءات المتبعة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد النقاش العام حول حدود استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل مسؤولين وأفراد في الأجهزة الأمنية، والمسؤولية المهنية المرتبطة بذلك.