وفقًا لمصادر أمريكية مطلعة على تفاصيل المحادثات والتي تحدثت مع i24NEWS اليوم (الأحد)، يستعد الجيش الأمريكي لنقل ما يكفي من القوات البرية إلى الشرق الأوسط لتمكين عملية كبيرة في إيران، إذا تقرر تفعيل هذا الخيار. الحديث يدور عن آلاف من جنود المارينز والمظليين، وفي الوقت ذاته يُدرس إضافة عشرة آلاف جندي مشاة آخرين.

من بين الخيارات التي عُرضت على الرئيس الأمريكي، هناك السيطرة على جزيرة النفط الإيرانية خارج وشن غارات على مناطق قريبة من سواحل مضيق هرمز، بهدف منع الإيرانيين من إطلاق النار تجاه السفن التجارية والعسكرية في المنطقة. أوضح مسؤولون أمريكيون أن عملية كهذه من المتوقع أن تستمر لأشهر، ولا تتعلق بغزو شامل لإيران.

بحسب المصادر، جميع القرارات لا تزال تعتمد على الرئيس ترامب، لكن تجهيز القوات يشير إلى جدية واستعداد لعدة سيناريوهات، بحسب التطورات الدبلوماسية والعسكرية على الأرض.