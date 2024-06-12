منظمة الصحة العالمية تحذر من "جوع كارثي وظروف شبيهة بالمجاعة" في غزة

أصدر رئيس منظمة الصحة العالمية تحذيراً شديد اللهجة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى أن العديد من السكان يواجهون "جوعاً كارثياً وظروفاً شبيهة بالمجاعة".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "نسبة كبيرة من سكان غزة تواجه الآن جوعاً كارثياً وظروفاً شبيهة بالمجاعة".

"على الرغم من التقارير التي تشير إلى زيادة توصيل المواد الغذائية، لا يوجد حاليًا أي دليل على أن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها يحصلون على كمية ونوعية كافية من الغذاء".

وشدد تيدروس على أنه تم تشخيص وعلاج أكثر من 8000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 1600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. وأشار إلى التحديات التي تواجه توفير الخدمات الصحية اللازمة بسبب انعدام الأمن وعدم إمكانية الوصول، حيث لا يوجد حاليًا سوى مركزين لتحقيق الاستقرار للمرضى الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

Chaim Goldberg/Flash90

وأضاف تيدروس: "إن عدم قدرتنا على تقديم الخدمات الصحية بأمان، إلى جانب نقص المياه النظيفة والصرف الصحي، يزيد بشكل كبير من خطر إصابة الأطفال بسوء التغذية".

وقد أكد منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي، وهو وكالة تابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، منذ فترة طويلة أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة كافية. ويدعي مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة لم تتمكن من زيادة قدرة التوزيع بشكل فعال.

وفي الشهر الماضي، أفادت منظمة المعونة العالمية للمطابخ المركزية عن نجاح الاتصالات مع مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، مشيرة إلى أنها تمكنت من تزويد مطابخها العديدة في غزة بالمساعدات التي يتم تسليمها عبر المعابر.

بالإضافة إلى الأزمة في غزة، أشار تيدروس أيضًا إلى حالة طوارئ صحية منفصلة في الضفة الغربية، حيث تم استهداف مرافق الرعاية الصحية في ما يقرب من 500 هجوم منذ 7 أكتوبر.

Nasser Ishtayeh/Flash90

وقال: "بينما كان تركيز العالم منصبا على غزة، هناك أيضا أزمة صحية متصاعدة في الضفة الغربية، حيث تؤدي الهجمات على الرعاية الصحية والقيود المفروضة على حركة الناس إلى عرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية".

وأشار تيدروس إلى أن العديد من العيادات في الضفة الغربية تعمل فقط يومين في الأسبوع والمستشفيات تعمل بحوالي 70% من طاقتها.