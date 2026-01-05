تشييع حاشد في النقب لضحية إطلاق نار الشرطة في ترابين الصانع وسط وانتشار شرطي كثيف

شيّع آلاف من أهالي النقب والمجتمع العربي، بعد ظهر اليوم الاثنين، جثمان محمد حسين الترابين، ضحية حادثة إطلاق نار نُسبت إلى الشرطة الإسرائيلية في بلدة ترابين الصانع، حيث وُوري الثرى في مقبرة القرية.

TAL SABAG

وانطلقت الجنازة من مسجد البلدة بعد أداء صلاة الجنازة، وشارك المشيعون في مسيرة جابت شوارع القرية، رافعين شعارات منددة بممارسات الشرطة الإسرائيلية وسياسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية ما وصفوه بالتصعيد المستمر بحق البلدة وسكانها.

وخلال مراسم الدفن، أُلقيت كلمات اتهمت الشرطة بممارسة سياسة العقاب الجماعي، في ظل استمرار اقتحام البلدة، ومداهمة المنازل، وتحرير مخالفات، وإصدار أوامر هدم واعتقالات بحق المواطنين.

وبالتزامن مع الجنازة، انتشرت قوات معززة من الشرطة في البلدة، في وقت أفاد فيه السكان باستمرار المداهمات والاقتحامات منذ نحو أسبوعين.

وكانت الشرطة قد أطلقت النار ليل السبت–الأحد، في حادثة وقعت بعد ساعات من تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة في البلدة، شارك فيها آلاف من أهالي النقب والمجتمع العربي، احتجاجًا على الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على المنطقة.

وتشهد ترابين الصانع منذ نحو أسبوعين عملية أمنية، تقول الشرطة إنه يأتي في إطار “فرض السيادة وتطبيق القانون”، فيما نفّذ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عدة جولات ميدانية في البلدة خلال الأسبوع الماضي، وُصفت من قبل السكان بأنها استفزازية.

ويؤكد أهالي القرية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تصعيد الأوضاع وخدمة أهداف سياسية، فيما أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المواطنين، وفرض مخالفات، وإصدار إخطارات بهدم منازل، ضمن حملة أطلقت عليها اسم “نظام جديد”.

في المقابل، ادعت الشرطة أن “مشتبهين” من البلدة نفذوا أعمال تخريب وإحراق لمركبات في بلدات يهودية مجاورة، ردًا على الاقتحامات والاعتقالات، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها الأمنية المكثفة في المنطقة.