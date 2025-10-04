إسرائيل: ترحيل 137 ناشطا إضافيا مشاركا في "أسطول الصمود" إلى تركيا

رُحِّلَ إلى تركيا، اليوم السبت، 137 ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين، شاركوا في أسطول "صمود" المتجه إلى غزة. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل تسعى لتسريع ترحيل جميع الناشطين المتبقين في البلاد، حيث تعمد بعضهم عرقلة عملية الترحيل القانونية والإصرار على البقاء على أراضيها". في الوقت نفسه، أبدت عدة حكومات أجنبية ترددًا في قبول رحلات جوية تعيد الناشطين إلى أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن "من بين هؤلاء النشطاء، 36 تركياً، بالإضافة إلى مواطنين من الولايات المتحدة والجزائر والمغرب وإيطاليا والكويت وليبيا وماليزيا وموريتانيا وسويسرا وتونس والأردن، إذ من المتوقع أن تهبط طائرة الخطوط الجوية التركية بعد الساعة 3:40 مساءً بالتوقيت المحلي (12:40 بتوقيت غرينتش)".

المُرحَّلون هم مواطنون من الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وبريطانيا، والأردن، والكويت، وليبيا، والجزائر، وموريتانيا، وماليزيا، والبحرين، والمغرب، وسويسرا، وتونس، وتركيا. ووفقًا لوزارة الخارجية: "هؤلاء الأشخاص، الذين وصلوا تحت ستار "المساعدات الإنسانية"، أوضحوا - من خلال أفعالهم، ورفضهم جميع العروض المقدمة من إسرائيل وإيطاليا واليونان لإيصال المساعدات سلميًا، والكمية الضئيلة من المساعدات التي حملوها بالفعل على متن قواربهم - أن هدفهم الحقيقي هو الاستفزاز خدمةً لحماس، وليس المساعدات الإنسانية". كما تتذكرون، أوقف مقاتلون من الأسطول الثالث عشر وقوات أخرى من الجيش الإسرائيلي، الخميس المنصرم، خلال يوم الغفران، "أسطول الصمود"، الذي غادر إسبانيا الشهر المنصرم وانضمت إليه عشرات السفن من دول مختلفة. صعد الجنود إلى سطح السفينة، واستخدموا خراطيم المياه وأجهزة مكافحة الشغب، وسيطروا على السفن دون مقاومة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

وعند وصول السفن إلى ميناء أشدود، اتُخذ قرار في إسرائيل بطرد المشاركين في الأسطول بأسرع وقت ممكن، مع تحمل الدولة تكاليف تذاكر الطيران لجميع المشاركين البالغ عددهم مئات. وفي الوقت نفسه، درست الدولة استئجار طائرة لنقل جميع النشطاء الأوروبيين معًا. وكما ذُكر، تنازل أكثر من 200 ناشط عن حقهم في المثول أمام قاضٍ، وسيتم إبعادهم فورًا عن حدود البلاد. أعلنت وزارة الخارجية أمس، بعد السيطرة على الأسطول، أن "أيًا من السفن لم يتمكن من دخول منطقة قتال نشطة أو خرق الحجر البحري القانوني". وأضافت أن "جميع الركاب سالمون وبصحة جيدة. ويجري نقلهم بأمان إلى إسرائيل، ومن هناك سيتم ترحيلهم إلى أوروبا".