تقرير: سفينة"حنظلة" للمساعدات على بُعد حوالي 200 كيلومتر من غزة

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وصل سفينة "حنظلة"، الذي غادر إيطاليا الأحد المنصرم، اليوم السبت، إلى النقطة التي اعترضت فيها السفينة السابقة، "مادلين"، التي تدعمها غريتا ثونبرغ، على بُعد حوالي 200 كيلومتر من غزة. ومثل سابقتها، تهدف السفينة إلى "كسر الحصار"، حيث بدأ نشطاؤها إضرابًا عن الطعام. ولا يبدو أن إسرائيل مستعدة للسماح بوصولهم إلى ساحل غزة، كما فعلت في العملية السابقة.

إذا غيّر الطاقم مساره كما طُلب، فقد يكون من الممكن تجنب التدخل. وإلا، فمن الممكن حدوث فعل مماثل لما فعله كوماندوز "شايتيت 13"، الذين استولوا على "مادلين" قبل إبحارها باتجاه أشدود. خلال تلك الحادثة، رفض النشطاء مشاهدة فيلم عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول صوّرته حماس.