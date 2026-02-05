تقارير إسرائيلية: فجوات خطيرة في جاهزية سلاح الدبابات داخل الجيش الإسرائيلي

لطالما أعلن الجيش الإسرائيلي الجهوزية التامة لكل السيناريوهات والتصعيد على كل الجبهات، إلّا أن تقارير إسرائيلية تكشف فجوات مقلقة في أحد أعمدة القوة البرية.

فبينما يستعد الجيش لاحتمال تصعيد متعدد الجبهات مع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، تتحدث مصادر عسكرية عن تراجع مقلق في جهوزية منظومة الدبابات وناقلات الجند المدرعة.

وبحسب هذه التقارير، فإن سلاح المدرعات لم يعد بعد إلى مستوى الجهوزية الذي كان عليه قبل هجوم السابع من أكتوبر، رغم مرور أكثر من عامين من القتال المكثف وأعمال الترميم الواسعة.

التحذيرات داخل المؤسسة العسكرية واضحة، الفجوات الحالية لا تقتصر على الجانب التقني، بل قد تنعكس مباشرة على قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض مواجهة واسعة النطاق ومتعددة الساحات.

أسباب هذا التراجع تعود إلى تآكل متراكم بعد أكثر من مليون ونصف كيلومتر من المناورات البرية، إلى جانب نقص مستمر في قطع الغيار، واستنزاف كبير في القوى البشرية، خاصة بعد تقليص الاعتماد على قوات الاحتياط ونقل العبء إلى القوات النظامية المرهقة.

كما كشفت التقارير عن نقطة ضعف استراتيجية إضافية، تمثلت في الاعتماد على مكونات تُصنّع خارج إسرائيل، وهو ما برز بشكل حاد بعد الحظر الألماني على بعض القطع الحيوية لدبابات ميركافا.

الجيش الإسرائيلي أكّد أن منظومة المدرعات حافظت على نسبة جهوزية تجاوزت ثمانين بالمئة طوال الحرب، وأن جهودًا متواصلة تُبذل لسد الفجوات وتعزيز الجاهزية.

هكذا، وبين الاستعداد لتصعيد واسع، ومعطيات ميدانية تكشف عن فجوات حقيقية، يبرز سؤال مركزي في إسرائيل، هل الجهوزية المعلَنة تعكس الواقع؟ أم أن الحرب الطويلة تركت آثارًا أعمق مما يُعلَن رسميًا؟