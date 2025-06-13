الجيش الإسرائيلي :"100 طائرة مسيرة إيرانية في طريقها إلى إسرائيل"

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفارين، بيانًا عقب الهجوم على إيران. أفاد فيه أن إيران أرسلت أكثر من 100 طائرة مُسيّرة إلى إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا على تحييد هذا التهديد، الذي من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل خلال ساعات قليلة.

وقال في البيان: "لقد شرعنا في عملية لحماية وجودنا هنا". وفصّل بعض الأهداف التي تعرضت للهجوم، مؤكدً اغتيال رئيس الأركان الإيراني، وقائد الحرس الثوري، ورئيس قيادة الطوارئ. كما تم اغتيال قادة آخرين معهم.

كما كشف أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن النظام الإيراني أنشأ برنامجًا نوويًا سريًا، ويعمل على امتلاك أسلحة نووية في المستقبل القريب. إضافةً إلى ذلك، خطط مسؤولون كبار في إيران وحزب الله وحماس لتوجيه نيران دقيقة من جميع دول المحور، مما سيؤدي إلى غزو الأراضي الإسرائيلية.

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صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجمت أكثر من 200 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيهات استخباراتية دقيقة من فرع الاستخبارات، أكثر من 100 هدف في أنحاء إيران، بما في ذلك مخابئ كبار القادة العسكريين الإيرانيين".

وقُتل ثلاثة من كبار القادة العسكريين للنظام الإيراني في هذه الضربات:

* رئيس أركان القوات المسلحة للنظام الإيراني، محمد حسين باقري

* قائد الحرس الثوري، حسين سلامي

* قائد كتيبة خاتم الأنبياء (قيادة الطوارئ)، غلام علي رشيد

وقال مصدر أمريكي للجزيرة إن "إسرائيل أعادت نشر قواتها وقواتها الجوية في مواقع مختلفة في الأيام الأخيرة تحسباً لرد إيراني. واتخذت إسرائيل خطوات إضافية بعد أن تمكنت إيران من تجاوز نظام دفاعها الجوي في أبريل/نيسان الماضي".