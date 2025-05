بعد الاعتداءات على دروز سوريا: إسرائيل تشن هجوما في محيط القصر الرئاسي في دمشق

هاجمت إسرائيل الليلة الماضية (الجمعة) بـ"طلقات تحذيرية" قرب القصر الرئاسي في دمشق، في أعقاب الأدلة المصورة التي وصلت من سوريا عن هجمات على أعضاء المجتمع الدرزي. وجاء الهجوم بعد مظاهرات قام بها مواطنون من الطائفة الدرزية في إسرائيل طالبوا فيها إسرائيل بمساعدة إخوانهم عبر الحدود وهددوا قائلين: "إذا اضطررنا فسوف ندخل سوريا بأنفسنا".

وفي بيان مشترك، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس الهجوم الإسرائيلي. وأضافوا أن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق وبأي خطر على الطائفة الدرزية".

https://x.com/i/web/status/1918152346208477518