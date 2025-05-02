بعد الاعتداءات على دروز سوريا: إسرائيل تشن هجوما في محيط القصر الرئاسي في دمشق

هاجمت إسرائيل الليلة الماضية (الجمعة) بـ"طلقات تحذيرية" قرب القصر الرئاسي في دمشق، في أعقاب الأدلة المصورة التي وصلت من سوريا عن هجمات على أعضاء المجتمع الدرزي. وجاء الهجوم بعد مظاهرات قام بها مواطنون من الطائفة الدرزية في إسرائيل طالبوا فيها إسرائيل بمساعدة إخوانهم عبر الحدود وهددوا قائلين: "إذا اضطررنا فسوف ندخل سوريا بأنفسنا".

وفي بيان مشترك، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس الهجوم الإسرائيلي. وأضافوا أن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق وبأي خطر على الطائفة الدرزية".

https://x.com/i/web/status/1918152346208477518 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في هذه السياق، خرج أفراد من الطائفة الدرزية في إسرائيل إلى الشوارع خلال الليل للاحتجاج على نطاق واسع، مطالبين باتخاذ إجراءات لحماية الدروز في سوريا. وامتدت المظاهرات التي انطلقت من القرى الدرزية في الجليل والكرمل إلى شوارع مدينة قيسارية، حيث بحث المتظاهرون عن منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية من أجل التظاهر أمامه.

وأصدر وزير الأمن كاتس، الليلة الماضية، بيانا حذر فيه نظام الجولاني. "إذا لم تتوقف الهجمات على الدروز في سوريا فسنرد بقوة شديدة". "نحن ملتزمون بحماية الدروز ونراقب حاليا ما يحدث". وكما ذكرنا، قامت إسرائيل خلال الليل بمهاجمة محيط القصر الرئاسي.

حتى الآن، تم مهاجمة جزء فارغ من المبنى الذي كان يقيم فيه عناصر ميلشيات. قال مصدر أمني لـ i24NEWS: "كان بإمكاننا مهاجمة النشطاء أيضًا، لكننا اخترنا عدم القيام بذلك. السوريون يدركون ذلك أيضًا. إذا لم نرَ نتائج إيجابية للتحذيرات، فسنواصل التصعيد قدر الإمكان".