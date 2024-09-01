أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك مساء اليوم أن منفذ عملية إطلاق النار عند مفترق إذنا ترقوميا جنوب جبل الخليل والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر شرطة قتل بنيران عناصر "دوفدفان" وقوة "شمشون".

جاء ذلك بعد محاصرتهم المبنى الذي تواجد به في مدينة الخليل، استنادا الى معلومات من قبل الشاباك والاستخبارات العسكرية، وبعد تبادل إطلاق نار، وعثر الى جانبه بندقيه من عيار M-16 ولم تسفر العملية عن إصابات بقوات الأمن الإسرائيلية.

ويدور الحديث عن مهند العسود (31 عاما) من سكان قرية إذنا تابع لحركة فتح، وذكرت تقارير فلسطينية أن العسود طلب اليوم حماية الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وخدم العسود في جهاز الحرس الرئاسي كجزء من عملية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واستغرق عمله عاما واحدا، واستقال منه عام 2015 وعمل مقاولا في أعمال الكهرباء، وأفيد أن التحقيق بالعملية الدامية اليوم متواصل.