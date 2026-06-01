أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لأي انتهاك للأراضي اللبنانية، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري والكامل من جميع المناطق اللبنانية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بشكل كامل.

وأكدت القاهرة في بيان رسمي ضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، محذرة من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة نقلتها تقارير إعلامية، فإن مصر تشعر بقلق متزايد من الضغوط التي تُمارس على القيادة اللبنانية بهدف دفعها إلى تقديم تنازلات إضافية خلال المرحلة المقبلة، من دون وجود ضمانات حقيقية تضمن وقف التصعيد العسكري بشكل دائم.

وأشارت المصادر إلى أن اتصالات دبلوماسية وعسكرية جرت بين مسؤولين مصريين وأطراف في واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، تناولت التطورات على الساحة اللبنانية. وخلال هذه المشاورات، أكدت إسرائيل أن هدفها يتمثل في ضمان استقرار أمني طويل الأمد في شمال البلاد ومنع أي تهديدات مستقبلية من الجانب اللبناني.

في المقابل، أوضحت واشنطن، وفق المصادر، أن التحركات الإسرائيلية جاءت رداً على أنشطة ينسبها الجانب الإسرائيلي إلى حزب الله، إضافة إلى ما تعتبره الولايات المتحدة قصوراً في قدرة الجيش اللبناني على منع تلك الأنشطة.

كما تفيد المعطيات التي اطلعت عليها القاهرة بأن إسرائيل تسعى إلى ربط أي انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية بالتوصل إلى ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل سلاح حزب الله ودوره العسكري، وهو ما يثير تحفظات مصرية في ظل الشكوك بشأن إمكانية تطبيق مثل هذه الترتيبات على أرض الواقع.

وترى القاهرة أن أي معالجة لملف سلاح حزب الله يجب أن تتم عبر حوار لبناني داخلي، وليس من خلال ضغوط خارجية أو كشرط مسبق للانسحاب الإسرائيلي، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تهدئة مستدامة.