"وضع غير مسبوق": في جميع أنحاء العالم يردون على طلب نتنياهو العفو

بعد كشف i24NEWS عن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعفو، وصلت الأصداء أيضًا لما وراء البحار، وجاءت معها العناوين من شبكات البث الأجنبية. إلى جانب ردود الفعل من النظام السياسي المحلي، شددت الشبكات على أن هذا وضع من نوعه يحدث لأول مرة.

كتبت شبكة سكاي نيوز البريطانية: "هذه حقًا حالة غير مسبوقة. رئيس وزراء إسرائيلي، في خضم محاكمة مستمرة منذ سنوات، يطلب العفو رغم أنه لم يُدان. بنيامين نتنياهو يصر على أنه سيُبرأ، حتى لو انتهت المحاكمة فعلًا".

على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا أيضًا إلى الانقسام في المجتمع الإسرائيلي على خلفية محاكمة نتنياهو. وكتبت شبكة CNN أن "المعارضة سارعت إلى انتقاد طلب نتنياهو، الذي واجه اتهامات بإثارة الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي - ضد المواطنين العرب واليسار بشكل خاص - بالإضافة إلى اتهامه بإطالة أمد الحرب في غزة من أجل مكاسب سياسية شخصية".

كذلك، تم التحدث كثيرًا عن دعم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للعفو. حتى أن شبكة فوكس نيوز الأمريكية أشارت إلى ذلك في الفقرة الأولى من الخبر.