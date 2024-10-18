القيادة المركزية الأميركية: سقوط 4 من تنظيم "داعش" في ضربات للقوات العراقية
من بين الأربعاة الذي لقوا حتفهم، شخصية بارزة في الجماعة يدعى شحادة علاوي صالح عليوي البجاري المعروف أيضا باسم أبو عيسى.
i24NEWS
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قالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، اليوم الجمعة، إن "4 من عناصر تنظيم ’داعش’ لقوا حتفهم في ضربات جوية دقيقة نفذتها قوات الأمن العراقية في شمال شرق العراق في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".
وأضاف البيان أن من بين الأربعة الذي لقوا حتفهم، شخصية بارزة في التنظيم يدعى شحادة علاوي صالح عليوي البجاري المعروف أيضا باسم أبو عيسى.
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