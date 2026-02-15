دقيقة بعد دقيقة: هكذا سرق لصوص متنكرين بزي جنود إسرائيليين ذهبًا في الظاهرية قرب الخليل

قدم اليوم (الأحد) لائحة اتهام خطيرة ضد سبعة من سكان حورة في النقب جنوب إسرائيل، بتهمة تورطهم في سرقة محل المجوهرات في القرية الفلسطينية الظاهرية جنوب جبل الخليل الشهر الماضي. أعضاء العصابة، في العشرينات من عمرهم، نفذوا السطو بينما تظاهروا بأنهم جنود من وحدة المستعربين التابعة للجيش الإسرائيلي.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية، بعد تخطيط مفصل وتجهيز أنفسهم ببندقية M16 ومسدس وبنادق هوائية وأزياء تشبه زي الجيش الإسرائيلي ومعدات إضافية، غادر المتهمون صباح يوم الحادث في قافلة من المركبات من المنطقة الجنوبية باتجاه جبل الخليل عبر معبر ميتار، حتى وصلوا إلى منطقة مستوطنة الكرمل الإسرائيلية.

وهناك ارتدوا الزي العسكري، صعدوا في مفرق ميتاريم على مركبة تجارية من نوع سافانا وتوجهوا إلى الظاهرية، حيث توقفوا عند مدخل محل المجوهرات وبدأوا يصرخون نحو عمال المحل بأنهم نشطاء في حماس ويجب مصادرة محتويات المحل منهم.

ثم سرقوا تحت تهديد السلاح وباستخدام عنف شديد ضد عمال المتجر أربعة كيلوجرامات من الذهب، 100 ألف شيكل، 10 آلاف دينار أردني، ألف دولار، جهاز ال-DVR ومفاتيح الخزنة. بعد ذلك اختطفوا البائع إلى سيارة تحت تهديد السلاح وهو مكبل، وألقوه منها أثناء السير. أحد الفلسطينيين الذين تعرضوا للهجوم من قبلهم بدأ بمطاردتهم بسيارته، إلا أن بعض المتهمين أطلقوا النار عليه وعلى عجلات سيارته.

كانت السرقة على وشك الاكتمال، لكن في طريق عودتهم إلى مركز الانطلاق والتنظيم الخاص بهم في منطقة مستوطنة كرميل، تم القبض عليهم من قبل شرطة لواء"يهودا والسامرة" وقوات حرس الحدود في الضفة الغربية، مع عناصر الأمن الوقائي التابعين للسلطة الفلسطينية، وحتى مواطن إسرائيلي أمسك بأحدهم. جميع المتهمين التزموا الصمت خلال التحقيق حتى نهايته، وبعضهم لهم سوابق جنائية في جرائم ممتلكات وسلاح.