حذر الوسطاء إيران من ضرورة التعامل بجدية مع المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الرئيس ترامب قد لا يعود مهتمًا بالتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وأن إيران قد تواجه ضربات جديدة، بحسب مصدر مطلع على سير المفاوضات تحدث إلى i24NEWS.

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وبحسب المصدر "إذا لم تقبل إيران الاتفاق قريباً، فإن ترامب إما سيقرر الاستمرار أو تعميق الحصار على إيران، أو شن هجوم جديد ضد الجمهورية الإسلامية".

ووفقا للمصدر، تُجرى يوميًا رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء. وتتعلق هذه الرسائل بأحدث اقتراح قدمه الوسطاء القطريون والباكستانيون للطرفين هذا الأسبوع.

قال المصدر إن الوسطاء ينتظرون الآن رد إيران على أحدث عرض أمريكي. ويحتاج المسؤولون الإيرانيون إلى رفع العرض إلى أعلى مستويات القيادة لديهم، وهو ما يستغرق وقتًا.

قال المصدر إن الاقتراح الجديد مشابه لمذكرة التفاهم الخاصة بإسلام آباد، لكنه أكثر تحديدًا بشأن بعض القضايا. وهو قائم على التنفيذ المرحلي بدلاً من ربط جميع القضايا معًا، على غرار نموذج اتفاق غزة.

بموجب المرحلة الأولى من الاقتراح، التي ستستمر سبعة أيام، سيُعاد فتح مضيق هرمز وسينتهي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. عندها فقط ستبدأ المناقشات حول القضايا الأخرى، وفقًا للمصدر.

قال المصدر إن الطرفين متفقان حالياً بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80%. ولا تزال نقاط الخلاف الرئيسية كما كانت دائماً، وهي آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتقليص مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

هذا وأكد المصدر أن العقبة الأكبر هي انعدام الثقة العميق بين الجانبين، مضيفاً أن الوسطاء يحاولون إعادة بناء الثقة.

قال المصدر إن إيران كانت أول من انتهك مذكرة إسلام أباد، وأن الانتهاكات الإيرانية للاتفاقات تفوق إلى حد كبير الانتهاكات الأمريكية.

كما قال المصدر لـ i24NEWS: "لا أحد في مجلس التعاون الخليجي يريد استئناف الحرب."

يجتمع مسؤولون أمنيون إماراتيون مع مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني في طهران لتشجيعهم على قبول الشروط الأمريكية، حسبما أفاد المصدر. وهذه القناة الخلفية قائمة بسبب العلاقات الوثيقة بين طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والحرس الثوري.

تواصلت i24NEWS مع المسؤولين الإماراتيين للتعليق لكنها لم تتلق ردًا.