خامنئي: "المرشح الأصلح لتولي الرئاسة هو من يلتزم بأسس الثورة لتحقيق النصر على الأعداء"

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى "ضرورة المشاركة المرتفعة في الانتخابات الرئاسية وانتخاب الشخص الأصلح"، موضحا أن "الشخص الأصلح هو الذي لديه اعتقاد راسخ بأسس الثورة الإسلامية"، مشيرا إلى أن "على الرئيس أن يستفيد من المسؤولين الأكفاء".

جاءت تصريحات خامنئي في كلمة له في "حسينية الإمام الخميني" في طهران بمناسبة عيد "الغدير" بحضور حشد من الشعب الإيراني، وشدد خامنئي على "أننا نصرّ على المشاركة المرتفعة في الانتخابات وأهم أثر للمشاركة العالية هو رِفعة الجمهورية الإسلامية".وتابع "بعض السياسيين في بلادنا يتصورون بأنهم يجب أن يتعلّقوا بللقوى الكبرى والأمر ليس كذلك"، مشددا على أن "الشعب الإيراني لن يسمح بأن يقرر الآخرون مصيره".

وأشار إلى أن "قوة إيران ليست فقط بالصواريخ وإنما أيضا بوجود الشعب في الانتخابات"، لافتا إلى أن "الجمهورية الاسلامية اثبتت بأنها من دون الاتكال على الاجانب والاعداء فإنها تتمكن من التقدم".