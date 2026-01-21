لماذا أثارت زيارة محمد بن زايد إلى الهند قلق واشنطن؟

كشفت صحيفة رأي اليوم، نقلًا عن مصادر دبلوماسية مطلعة في واشنطن، أن زيارة خاطفة أجراها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند ولقاءه برئيس الوزراء ناريندرا مودي، أثارت اهتمامًا لافتًا داخل دوائر صنع القرار الأميركية، في ظل تصاعد التباينات الإقليمية بين أبوظبي والرياض وتوسع نطاق التنافس بينهما في ملفات حساسة.

AP

وبحسب ما أوردته الصحيفة، جاءت الزيارة في سياق تحركات إماراتية لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية، بعد توترات متزايدة مع السعودية في اليمن، ومؤشرات على امتداد هذا التنافس إلى الساحة السودانية، حيث تتقاطع مصالح إقليمية ودولية متعددة.

وأفادت رأي اليوم بأن القيادة الإماراتية أبلغت واشنطن مسبقًا بأن تحركها نحو الهند يرتبط بمخاوف من اتفاقية عسكرية دفاعية وقعتها السعودية مع باكستان، شملت نقل معدات دفاع جوي وطائرات مقاتلة إلى الحكومة السودانية، الأمر الذي تعتبره أبوظبي عاملًا مؤثرًا في موازين القوى داخل السودان.

وترى أبوظبي، وفق المصادر نفسها، أن التحالف العسكري السعودي–الباكستاني يستدعي ترتيبات موازية، عبر بحث شراكة دفاعية مع الهند، بوصفها شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في آسيا، غير أن هذه المقاربة لم تلقِ ترحيبًا كاملًا في واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن أوساطًا أميركية أبدت تحفظها إزاء أي تقارب عسكري إماراتي–هندي يتم خارج إطار التنسيق مع الإدارة الأميركية، وسط مخاوف من إعادة خلط أوراق التحالفات الإقليمية.

كما أشارت رأي اليوم إلى أن رئيس الوزراء الهندي تلقى عرضًا إماراتيًا وُصف بأنه مغري ماليًا في إطار تعاون دفاعي استراتيجي، إلا أنه فضّل التريث ودراسة المقترح دون تقديم التزامات واضحة، في مؤشر على رغبة نيودلهي في التشاور مع واشنطن قبل اتخاذ أي خطوة.

وتأتي هذه التحركات، وفق الصحيفة، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ضبط إيقاع الخلافات بين حلفائها الإقليميين، على خلفية تداعيات التوتر في البحر الأحمر واليمن، واحتمالات تصاعد الصراع في السودان والصومال، بالتوازي مع إعلان مصر دعمها العلني لما تصفه بالأمن القومي السوداني.

ولا تزال تفاصيل الطرح الإماراتي وموقف الهند النهائي قيد المتابعة، في ظل ترقب إقليمي ودولي لأي تطورات قد تعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة.