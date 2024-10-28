هل ستحل مشكلة اعتراض المسيرات؟ صفقة أمنية إسرائيلية ضخمة لتعزيز القدرات الدفاعية باستخدام الليزر

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم اليوم الاثنين أن المدير العام للوزارة، إيال زمير، وقع الليلة الماضية صفقة ضخمة بقيمة ملياري شيكل مع شركة "إلبيت" وشركة "رافائيل" من شأنها زيادة معدل إنتاج نظام اعتراض الليزر- ’ماجن أور’ الدرع الضوئي. والنظام تطوير إسرائيلي، يمتلك قدرة قوية للدفاع الجوي من الأرض، وسيتم استخدامه كقدرة مكملة لنظام القبة الحديدية.

في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الأمن الإسرائيلية وشركة رافائيل المطور الرئيسي للنظام وشركة أنظمة إلبيت، سيتم زيادة معدل الإنتاج بشكل كبير، وذلك لتزويد أنظمة الليزر في الوقت المحدد وبوتيرة عالية.

وأشار بيان وزارة الأمن الإسرائيلية أن "نظام ماجن أور" هو نظام ليزر يمتلك قوة كبيرة للدفاع الجوي من الأرض - ضد الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيرة وصواريخ كروز وغيرها. تقود وحدة البحث والتطوير في مديرية بحث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية المشروع مع المطور الرئيسي - رافائيل وشركة البيت.

وذكر البيان :" "يعتبر نظام ’ماجن أور’(الدرع الضوئي) طفرة تكنولوجية على المستوى العالمي. وقد تم إثبات قدراته الاعتراضية المثيرة للإعجاب في سلسلة من التجارب. ومن المتوقع أن يتم دمج نظام ماجن أور في النظام الدفاعي كقدرة مكملة لنظام القبة الحديدية. إن دمجها سيمكن من تحسين كبير في القدرات الدفاعية لإسرائيل، ضد التهديدات الحالية والمستقبلية وبتكاليف أقل بكثير".