الرئيس السوري: "نبحث اتفاقًا جديدًا مع إسرائيل يضمن انسحابها إلى حدود 1967"

رئيس سوريا، أحمد الشرع، أجرى اليوم (الجمعة) مقابلة مع وكالة الأنباء التركية "أناضول"، وتطرق إلى عدد من القضايا، من بينها محادثات التفاوض مع إسرائيل، وقدم تفاصيل جديدة حول الحوار.

وقال "نحن نناقش حالياً اتفاقية أمنية جديدة مع إسرائيل تضمن انسحابها إلى حدود عام 1967، ولم تصل المحادثات إلى طريق مسدود، لكن هناك العديد من الصعوبات بسبب إصرار إسرائيل على البقاء في الأراضي السورية".

وأضاف أنه "على الرغم من تصرفات إسرائيل - نحن جادون في نيتنا التوصل إلى نوع من الاتفاق الأمني الذي يحافظ على استقرار المنطقة". وادعى الشرع أن "إسرائيل تعمل 'بقسوة شديدة' وتحتل مناطق قرب هضبة الجولان - في حين اختارت سوريا المسار الدبلوماسي".

في ختام حديثه، وجّه الشرع رسالة إلى المجتمع الدولي. قال: "سوريا تغيرت - أصبحنا فرصة تاريخية كبيرة لإعادة البناء والاستقرار". وأضاف: "لقد رأيتم ما حدث عندما كانت سوريا في أزمة - والآن ترون ما يمكن تحقيقه عندما تكون سوريا مستقرة".